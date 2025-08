Galvagno e l'inchiesta, i tanti «non so» su fondi e incarichi elargiti

Sono le 8.57 del 7 giugno quando il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, si presenta a Palazzo di giustizia per l’interrogatorio chiesto personalmente nell’ambito dell’inchiesta per corruzione, peculato e abuso d’ufficio che ha scosso il Parlamento siciliano. Ad attenderlo, il procuratore Maurizio de Lucia e i pubblici ministeri Andrea Fusco e Felice De Benedittis, titolari dell’indagine che ruota attorno alla gestione di fondi pubblici destinati a fondazioni e società riconducibili a persone a lui vicine. Galvagno entra accompagnato dal suo legale, Antonia Lo Presti, ma il verbale restituisce l’immagine di un faccia a faccia con i magistrati in cui, per quasi tre ore, il presidente dell’Ars alterna risposte articolate a omissioni, distinguo, formule prudenti e ripetuti rinvii: «Mi riservo di parlarne in altra sede».

Secondo la Procura, Galvagno avrebbe sostenuto l’erogazione di finanziamenti a favore della Fondazione Tommaso Dragotto e della società Puntoeacapo, ottenendo in cambio incarichi retribuiti per il suo «cerchio magico».