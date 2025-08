Bagheria, ragazza di 20 anni trovata morta in una piscina

Una ragazza di 20 anni, Simona Cinà, è stata trovata morta, nella notte tra venerdì e sabato (1 e 2 agosto), in una piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria, in via Sant'Isidoro. La giovane sarebbe finita in acqua e non sarebbe riuscita a mettersi in salvo, ma non è ancora chiara la dinamica.

Quando è stata recuperata, la ragazza si trovava in fondo alla vasca ma ormai priva di vita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. I carabinieri che indagano, dalle 6 del mattino, stanno ascoltando tutti i presenti alla festa, una cinquantina. È stato disposto il sequestro della salma e sarà eseguita l’autopsia al Policlinico. Da quanto si apprende la vasca non è molto profonda e Simona avrebbe delle piccole lesioni, simili a graffi, sul petto.

Simona viveva a Capaci con i genitori ed era una giocatrice di beach volley. Aveva mosso i primi passi nella Capacense, poi era passata alla Acg beach, dove era anche allenatrice, e nel ranking era la numero 257 al mondo. A settembre sarebbe partita per l’Erasmus in Spagna, studiava Scienze motorie.