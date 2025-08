Palermo, aumentano le forze dell'ordine a presidio del centro storico

Le Forze di Polizia proseguono costantemente i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal questore di Palermo d’intesa con il prefetto, al fine di arginare e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità, ovvero episodi delinquenziali. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza, anche nella serata di ieri e questa notte, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

L'obiettivo di questa capillare attività è quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità. Allo scopo di dare una risposta sempre più immediata ed efficace alla domanda di sicurezza dei cittadini, in un periodo in cui la stagione estiva entra nella sua fase culminante, con una presenza sempre più significativa di turisti nel capoluogo, l’attività di controllo del territorio, già da questa settimana, su disposizione della Direzione Centrale Anticrimine, è stata implementata attraverso l’impiego sulle strade del centro storico, di equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia, impegnati in servizi specifici di prevenzione e presidio del territorio.