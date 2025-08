L'incendio a Ciminna causato dai fuochi d'artificio, il sindaco ora è indagato

Il sindaco Vito Filippo Barone in consiglio comunale

L’8 maggio, durante la festa del Santissimo Crocifisso a Ciminna, uno spettacolo pirotecnico è stato interrotto da un incendio scoppiato in contrada Canale Monte rotondo. Ora il sindaco Vito Filippo Barone ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Termini Imerese, che indaga sulle cause del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, le scintille dei fuochi d’artificio avrebbero innescato il fuoco in un’area di sterpaglie e vegetazione secca. La protezione civile e i vigili del fuoco hanno rapidamente contenuto l’incendio, limitando i danni ambientali, ma la magistratura ha aperto l’indagine. Oltre al sindaco, sono indagati anche i responsabili della ditta che ha gestito lo spettacolo. Le indagini serviranno a verificare le autorizzazioni concesse e possibili omissioni nella valutazione del rischio.

