Incendi in Sicilia: 3.757 roghi su 4.977 ettari boscati da maggio a luglio

Sono 3.757 gli incendi registrati in Sicilia da maggio a luglio 2025 e hanno interessato 4.977 ettari di superficie boscata e 26.423 ettari di superficie non boscata. Sono alcuni dei dati che emergono dal sistema informativo «Astuto» del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dall’inizio della campagna antincendio che ha preso il via il 15 maggio scorso.

«Ringrazio il Corpo forestale, che ha coordinato le operazioni di spegnimento dei roghi, i preziosi operai forestali, la Protezione civile e i suoi volontari, i Vigili del fuoco tutti - ha detto l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino - per l’impegno e l’abnegazione che hanno dimostrato nel fronteggiare quest’ultimo drammatico ciclo di incendi che ha colpito l’Isola, contribuendo in modo decisivo a evitare il dilagare del fuoco e soprattutto possibili vittime».

«Importantissima - ha aggiunto - l’azione svolta nei giorni scorsi dal Corpo forestale di Enna che ha individuato, vicino a Troina, un soggetto intento ad accendere un fuoco, così come accaduto un paio di settimane fa a Mazzarino, grazie sempre all’azione di controllo e presidio del territorio dei nostri uomini e con l’ausilio di telecamere, dove le indagini sono ancora in corso come per i roghi del Trapanese. Ringrazio per la proficua collaborazione Prefetture, Procure e Forze armate. Ora i delinquenti hanno il fiato addosso. Allo stesso tempo occorre promuovere maggiore consapevolezza tra i cittadini».

A dirigere le operazioni i 204 Direttore operazioni di spegnimento (Dos) del Corpo forestale, ai quali si aggiungono a supporto i 9 Dos dei Vigili del fuoco, messi a disposizione della Regione Siciliana grazie a una apposita convenzione.