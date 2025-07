Palermo, passano allo Stato i beni di due condannati per mafia e di uno per spaccio. I nomi e i provvedimenti

Con gli altri due provvedimenti, dichiarati irrevocabili rispettivamente con sentenza della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Palermo, sono stati confiscati definitivamente i beni, già sottoposti a confisca di primo grado, riconducibili a Tommaso Di Giovanni nato a Palermo il 7 giugno 1966 e a Nicolò Testa nato a Bagheria il 9 aprile 1962, deceduto nel 2023. In virtù di tali decreti, l’ingente patrimonio agli stessi riconducibile, è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato.

un bar sito a Bagheria, con relativo complesso dei beni aziendali;

4 rapporti bancari.

Tommaso Di Giovanni, era stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, nel marzo del 2019, nell’ambito dell’operazione denominata “Atena”, con l’accusa di aver diretto, unitamente ai fratelli, il “mandamento mafioso di Porta Nuova”, venendo condannato in via definitiva ad anni 15 e mesi 6 di reclusione.

In passato è stato tratto in arresto anche nell’ambito delle operazioni di servizio denominate “Perseo” e “Pedro”.

L’odierno provvedimento di confisca irrevocabile riguarda i seguenti beni, del valore complessivo di circa 700 mila euro:

impresa individuale ed intero complesso dei beni aziendali di impresa individuale, con sede in Palermo, avente attività di commercio al minuto di carni;

fabbricato composto da 10 vani su tre elevazioni sito in Palermo;

abitazione di tipo ultrapopolare sito in Palermo;

la metà di un locale per uso commerciale sito in Palermo.

Nicolò Testa era stato tratto in arresto, nel 2015, nell’operazione “Panta Rei” con l’accusa di aver retto la “famiglia mafiosa di Bagheria”, in particolare per essere stato un punto di riferimento per l’imposizione delle estorsioni nell’area di influenza, riportando una condanna di primo e secondo grado a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Ancor prima, era emerso quale soggetto interessato personalmente nella complessa gestione, nel comprensorio bagherese, della latitanza di Bernardo Provenzano, oltre ad essere persona di fiducia del noto esponente mafioso Giuseppe DI FIORE. Nel giugno del 2022 era tornato in libertà.

L’odierno provvedimento di confisca irrevocabile riguarda i seguenti beni, del valore complessivo di circa 800 mila euro: