Palermo, la denuncia del consigliere della VII circoscrizione Cusimano: «A Mondello i turisti lasciano le strutture per i rifiuti»

Serve più personale e maggiori controlli: "Mondello, come tante altre aree, soffre per ritiri insufficienti, rifiuti conferiti in modo scorretto e mancati controlli. Per svuotare i cestini gettacarte due turni a giornalieri non bastano per una zona a forte vocazione turistica. Serve più personale, più mezzi, più controlli e sanzioni per chi sporca e non rispetta le regole.

"Mi dispiace aver dovuto iniziare il mio intervento leggendo un messaggio ricevuto da un cittadino che racconta di famiglie di turisti costrette ad andarsene per la puzza dei rifiuti non raccolti. Un danno non solo per chi vive e lavora lì, ma per l’immagine della nostra città intera".

Ho anche chiesto - aggiunge Cusimano - risposte chiare su: quanti fondi si ricavano dalla produzione di biogas a Bellolampo; se queste risorse vengono reinvestite per migliorare i servizi RAP e perché la RAP non utilizza i rimborsi legati alla legge 104 per assumere personale stagionale, utile soprattutto nelle borgate marinare".

Diverse strade necessitano pulizia

"Inoltre, ho richiesto lo spazzamento urgente in diverse strade a rischio allagamento come via Iandolino, via Ferrante, via Spria, vicolo Mancuso, via Eolo, via Santo Canale, via Castore, via Apolluce, via Timeo, via Marilli. Non possiamo arrivare all'autunno con caditoie intasate di rifiuti".

"Ho ribadito con forza - prosegue Cusimano - che non esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B. Palermo è una sola e deve essere pulita e rispettata dallo Zen a via Libertà, da Pallavicino al centro storico".

La posizione di Rap

Il presidente della Rap Todaro ha evidenziato di come nelle borgate marinare come Mondello siano stati fatti grossi passi in avanti da quando è stata inserita la raccolta differenziata, ma che il lavoro da fare è ancora tanto soprattutto quanto concerne il contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Non dipende, però, tutto da Rap: "serve anche la collaborazione dei cittadini" ha precisato Todaro. In accordo con l'amministrazione verranno fatte attività di sensibilizzazione nelle scuole e con i cittadini e saranno adottate altre iniziative per favorire ed incentivare la popolazione a conferire correttamente i rifiuti. Nel frattempo l'azienda sta continuando il percorso di formazione e inserimento dei nuovi lavoratori assunti.