Ocean Viking: «Il mercantile con i naufraghi a bordo ci chiede aiuto»

Nella notte capitano e proprietario della nave mercantile Port Fukuoka hanno chiesto assistenza alla nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee, «dato che il mercantile non ha ricevuto ancora alcuna istruzione per sbarcare le 97 persone a bordo tra cui 3 donne incinte e la presenza dei cadaveri di 2 bambini», spiega la Ong che ha a bordo i naufraghi messi in salvo due giorni fa nel Mediterraneo centrale.

Sulla nave ci sono 6 bambini, di cui uno appena nato, e donne in avanzato stato di gravidanza, a una delle quali si sono rotte le acque, fa sapere la Sea Watch. La nave mercantile era diretta

a Malta, quando ha preso a bordo le persone erano in mare da sei giorni. Nel momento del soccorso c'erano due cadaveri in acqua e un disperso.