La rissa e gli spari a Santa Flavia, i testimoni: il pistolero «importunava ragazze e turisti»

Prima la lite, poi due colpi sparati a salve per mettere in fuga i suoi aggressori. G. M., 28 anni, di Santa Flavia, già noto ai carabinieri della compagnia di Bagheria che sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti di Sant’Elia, piccola frazione del Comune di Santa Flavia, sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzi che stavano trascorrendo la serata tra i chioschi della borgata marinara. Il ventottenne, secondo alcuni testimoni, si aggirava da circa una settimana nella zona «importunando ragazze e turisti» raccontano i residenti. Forse sarebbe stato proprio questo a scatenare la violenza: uno sguardo di troppo, un complimento in più, che ha scatenato le ire del gruppo che lo ha picchiato procurandogli lesioni su tutto il corpo e fratture nasali.

L’uomo ha reagito estraendo una pistola ed esplodendo alcuni colpi a salve. Gli spari hanno messo in fuga gli aggressori e tutti i giovani presenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanze. I sanitari hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo il ventottenne. Che è stato adesso deferito per rissa. I militari dell’arma stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare gli altri partecipanti alla rissa.