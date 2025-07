Sessanta viaggi sospetti: l’auto blu di Galvagno tra aeroporti, fiorai e fast food

Una pasticceria, una farmacia, un ristorante. E poi aeroporti, case private, consegne di bagagli e anche kebab. Sono solo alcune delle tappe effettuate dall’auto di servizio del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, al centro di uno dei filoni dell’inchiesta per peculato d’uso che ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Palermo.

Secondo gli inquirenti, la vettura Audi A6 assegnata a Galvagno sarebbe stata utilizzata almeno sessanta volte tra l’11 gennaio e il 2 dicembre 2024 per scopi privati, trasformandosi di fatto in una navetta per familiari, amici e conoscenti.

A salire a bordo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbero stati la sorella e la cugina del presidente dell'Ars e l’ex assessore regionale Ruggero Razza (non indagato), oltre ad altre personeche non avevano un ruolo pubblico. In alcuni casi l’auto sarebbe stata usata per trasportare bagagli, in altri per acquistare fiori, o per fare una sosta in una pasticceria di via Marchese di Villabianca. In un episodio, l’autista sarebbe stato incaricato di ritirare kebab e patatine fritte.