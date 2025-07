Palermo, un autista dell'Amat aggredito da un passeggero

Un autista dell’Amat è stato aggredito in piazza Alcide De Gasperi, a Palermo. Il dipendente dell’azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo siciliano, alla guida del mezzo 614, sarebbe stato colpito alla testa da un passeggero, dopo che il conducente aveva attivato la pedana per consentire la discesa di una donna in sedia a rotelle. Durante la manovra, la signora sarebbe scivolata,

finendo addosso a un uomo, senza conseguenze.

Il passeggero a quel punto si è diretto verso l’autista e lo colpito alla testa, prima di dileguarsi. Accompagnato al pronto soccorso dai sanitari del 118, gli è stato diagnosticato un trauma cranico. Indaga la polizia.