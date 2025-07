Nuova illuminazione nella zona industriale di Termini Imerese, Tamajo: «Visibilità e decoro a un’area strategica»

Al via i nuovi impianti di illuminazione nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. L’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, alla presenza di autorità locali e regionali, ha inaugurato i nuovi punti luce di viale Targa Florio, che collega il porto all’area industriale, e della rotonda nell’agglomerato industriale lato nord.

«Un intervento atteso da anni che restituisce visibilità e decoro a un’area strategica per lo sviluppo produttivo e logistico del territorio - ha affermato Tamajo -. Lavoriamo per ridare dignità e funzionalità a una zona che per troppo tempo è stata simbolo di abbandono e promesse mancate. Oggi, con l’illuminazione attiva, la rendiamo più sicura e accessibile, mandando un segnale chiaro a imprenditori e lavoratori: la Regione c'è e investe concretamente nel futuro produttivo di questo territorio».

L'intervento, del valore complessivo di circa 8 milioni di euro, è stato diretto da Irsap (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), mentre i costi di gestione e fornitura dell’energia sono a carico del Comune di Termini Imerese. «Ringrazio Irsap per il lavoro svolto e il Comune per la collaborazione - ha aggiunto l’assessore -. Questo è solo il primo passo di un piano più ampio che punta a rendere Termini Imerese un polo attrattivo per nuovi investimenti industriali e logistici».