Movida a Palermo, il questore ha firmato 31 avvisi orali: stretta alla Vucciria e nel centro storico

Trentuno avvisi orali sono stati emessi dal questore di Palermo nell’ambito dei controlli interforze sulla movida cittadina, con particolare attenzione alla zona della Vucciria. I provvedimenti hanno colpito soggetti ritenuti socialmente pericolosi, in quanto gravati da precedenti di polizia e sorpresi in compagnia di pregiudicati. Gli avvisati sono stati formalmente invitati a cambiare condotta, pena l’applicazione di misure più severe.

Tra i provvedimenti figura anche un Dacur, il divieto di accesso a locali pubblici, notificato a un palermitano. Si tratta di una misura di prevenzione che impedisce a soggetti ritenuti pericolosi di frequentare determinate aree o esercizi commerciali, come bar, pub e discoteche, per un determinato periodo di tempo.

Nel corso delle ultime ore gli uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno presidiato un’ampia porzione del centro storico e del percorso della movida. I controlli hanno interessato in particolare le zone della Vucciria, corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza San Domenico, via Argenteria, via Paterna, piazza Caracciolo, via Maccheronai, discesa dei Giudici, via Lattarini, discesa Caracciolo, via Gorizia, via Cagliari, piazza Rivoluzione e via Garibaldi.