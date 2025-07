L’operaio morto in Liguria, la salma attesa a Partinico: costretto a lavorare al Nord, era in cantiere col figlio

È stata effettuata ieri, su disposizione della Procura di Savona, l’autopsia sul corpo di Giuseppe Cervillera, l’operaio di 66 anni originario di Partinico morto tragicamente lo scorso 24 luglio all’interno di un cantiere edile in Liguria. Le prime evidenze emerse dall’esame autoptico, tuttavia, non hanno fornito risposte certe sulle cause del decesso: sarà necessario attendere i risultati delle analisi di laboratorio sui tessuti, che verranno completate entro 90 giorni dai periti incaricati dal tribunale. Solo allora si potrà capire se a causare la morte sia stato un incidente sul lavoro o un improvviso malore.

Quel che si sa, al momento, è che Cervillera si trovava mercoledì pomeriggio in un appartamento al quarto piano di un condominio di via Torre d’Ere, a Bergeggi, in provincia di Savona. Era impegnato in alcuni lavori edili quando, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala appoggiata al tetto. La caduta da un’altezza considerevole è risultata fatale: i soccorritori della Croce bianca di Spotorno e il personale medico del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.