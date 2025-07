Allerta tsunami: le onde raggiungono le Hawaii. Trump: «State al sicuro»

Centro di allerta tsunami del Pacifico riporta che le onde provocate dal terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka hanno raggiunto le isole delle Hawaii. Le onde dello tsunami «ora impattano sulle Hawaii», afferma il Centro in un aggiornamento, come riporta la Bbc. «È necessario agire con urgenza per proteggere vite umane e proprietà», aggiunge il Centro, avvertendo che il pericolo potrebbe persistere per ore.

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha reso noto che l’onda più alta registrata finora alle Hawaii era di 1,21 metri ed ha colpito la costa della città di Haleiwa, nella contea di Honolulu.

Secondo il centro, c'è un intervallo di 12 minuti tra un’onda e l’altra, riporta la Bbc.

Il presidente Trump sui propri canali social ha invitato la popolazione a «restare al sicuro».