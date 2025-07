«Un gran lavoratore, aveva 4 figli»: chi era Francesco Messina, il palermitano morto nell'incidente a Gela

«Mio fratello era un gioiello. Era un grande lavoratore, viveva per i suoi figli». La voce di Enza Messina è rotta dalle lacrime, quando parla di Francesco, il muratore di 59 anni, originario di Palermo ma residente a Ficarazzi, morto nell’incidente stradale verificatosi ieri mattina all’alba, poco dopo le cinque del mattino, lungo la Statale 115, la strada che collega Licata a Gela. Franco, come lo chiamavano tutti, era a bordo di un furgone Fiat Doblò, assieme al figlio Salvatore e al suocero, rimasti feriti e trasferiti all’ospedale di Gela. L’impatto, con un furgone Iveco, a bordo del quale c’erano tre operai, all’altezza di un distributore di benzina e a pochi chilometri dallo svincolo per Caltanissetta, è stato violentissimo.

Franco era padre di quattro figli. Due avuti con la prima moglie, Teresa, morta ancora in giovane età, e altri due, nati dal suo secondo matrimonio. «Mio fratello - spiega Enza Messina - da circa due anni, si recava a Gela dove stava eseguendo un lavoro. Lui, il figlio e il suocero, partivano il lunedì mattina, molto presto e tornavano a Ficarazzi, il venerdì sera. Siamo dieci figli e due anni fa abbiamo perso un fratello che aveva 65 anni. Franco era diventato nonno appena cinque mesi fa. Era un grande lavoratore, una persona dolce, sempre disponibile con tutti. È un dolore terribile, vita mia, sangue mio».

Una notizia che lascia attonita l’intera comunità, dove Franco era conosciuto e stimato. In tanti sui social hanno manifestato il loro cordoglio per la morte del cinquantanovenne.

Un’altra tragedia si è verificata sull’autostrada che collega Palermo a Catania dove è morto il conducente di un tir. Il pesante mezzo è precipitato dal viadotto Gurgazzi poco prima dello svincolo per Enna. Viaggiava in direzione del capoluogo siciliano. Il mezzo è volato da un’altezza di almeno dodici metri, prendendo fuoco. Le fiamme si sono propagate nella valle raggiungendo anche la strada statale 192 della Valle del Dittaino, che è stata chiusa al transito in direzione Calderai. L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le corsie di marcia, per diverse ore. Sul posto sono intervenuti il corpo forestale, i vigili del fuoco, le squadre dell’Anas e la polizia.