Palermo, controlli sulla movida: identificate 200 persone e sequestrati due veicoli

Anche nel corso delle ultime ore Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, nell’ambito del protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto", hanno effettuato dei controlli straordinari del territorio nel cuore del centro storico di Palermo. Gli accertamenti hanno riguardato i luoghi della movida cittadina, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi. Complessivamente sono state identificate 200 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 34 veicoli ed elevate 18 sanzioni al Codice della strada, 2 sequestri amministrativi ed una denuncia per guida reiterata senza patente.