La bimba di 11 anni morta a Palermo, la madre iscritta al registro degli indagati

La madre della piccola Maria, la bambina morta sabato notte a Palermo, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo: un atto dovuto dopo la nomina dei cinque periti incaricati dalla Procura di eseguire l’autopsia, in programma domani all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Trattandosi di un accertamento irripetibile, l’avviso di garanzia è stato notificato solo alla trentunenne anche perché il compagno sabato scorso non era nell’appartamento di via Tiro a Segno perché stava lavorando.