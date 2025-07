Evasione scolastica e droga: il report sul disagio giovanile a Palermo

Alla riduzione della popolazione scolastica si aggiunge l'alto indice di evasione dell’obbligo formativo che si attesta al 19,80 per cento per i ragazzi e al 18,10 per le ragazze. È uno degli indici più alti d’Italia ma si innalza ancora al 54,20 per i cittadini non italiani. C'è poi quello che il garante definisce un «intreccio catastrofico» nella condizione di disagio giovanile ed è il consumo di droga, tra cui crack, e alcol, «veri e propri fenomeni sociali disfunzionali» che si manifestano «fin dagli anni della prima adolescenza e senza distinzione di status socio-economico».

Troppo alto, come rivela continuamente la cronaca, è il numero dei bambini che hanno ingerito stupefacenti: in un anno sono stati 9 quelli curati all’ospedale Cervello e 25 all’ospedale pediatrico. Sono casi che provengono da maltrattamenti in famiglia e scontano una inadeguatezza genitoriale come segnalano la Procura minorile e i medici dei reparti pediatrici. Nel territorio della Procura minorile (comprende Palermo, Trapani e Agrigento) i casi di violenza sui minori sono raddoppiati in 4 anni: da 525 nel 2021 a 932 nel 2024.

Il garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza traccia poi un quadro degli interventi promossi dai servizi sociali per attenuare la criticità della condizione giovanile a Palermo e suggerisce l’attivazione di una rete che comprende strutture sociali, ospedali, direzioni scolastiche. L’obiettivo è la «individuazione di specifiche tipologie di azione: «cura», come interventi che riabilitino; presa in carico di condizioni difficili; prevenzione di contrasto e prevenzione». Ma anche una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie di quello che ha il profilo del «sistema città».