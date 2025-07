A causa di un mezzo pesante in fiamme, sulla A-19 Palermo-Catania il traffico è temporaneamente bloccato, lungo carreggiata in direzione Palermo, al km 178,800 in località Belpasso. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre Anas.

A causa di un incendio, inoltre il traffico lungo la tangenziale di Catania è temporaneamente bloccato, tra lo svincolo con la A19 e lo svincolo Asse dei Servizi.