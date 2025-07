E’ di un morto e due feriti, in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale, poco prima delle sei, su un tratto della Gela-Licata, nei pressi di Piana Marina. Un furgone, con tre persone a bordo, si è ribaltato finendo nell’area di servizio attigua. Anche un camion è stato coinvolto. I tre sono stati trasferiti all’ospedale di Gela ma per Francesco Messina, palermitano, 59 anni, non c'è stato nulla da fare.