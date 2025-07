Palermo, nefrologia pediatrica del Civico: l'Ordine dei medici chiede alla Procura l'esistenza di eventuali procedimenti

«Con riferimento alle notizie diffuse a mezzo stampa relative alle vicende del reparto di Nefrologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo, l’Ordine dei medici ha richiesto alla Procura della Repubblica di conoscere l’eventuale esistenza di procedimenti giudiziari a carico di professionisti iscritti all’albo, per gli adempimenti di competenza». Lo rende noto il presidente dell’Omceo di Palermo, Toti Amato.

A nome di tutto il consiglio direttivo, spiega: «L'Ordine segue con attenzione ogni segnalazione che coinvolge la professione medica, nella consapevolezza che solo un accertamento rapido e puntuale dei fatti può ristabilire un clima di fiducia e serenità indispensabile per il lavoro quotidiano dei professionisti. Un ambiente sereno, per tutti i nostri iscritti, è la condizione fondamentale per garantire qualità e sicurezza delle cure, a tutela della salute dei cittadini».

«L'Ordine svolge il proprio ruolo di tutela della salute pubblica anche vigilando sul rispetto delle regole deontologiche, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge. Pertanto, i consiglieri dell’Omceo ribadiscono con fermezza l’impegno dell’istituzione ordinistica a garantire trasparenza e rigore in ogni fase di verifica istituzionale», sottolinea una nota.