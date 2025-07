Palermo, all'Ismett il primo trapianto cardiaco da donatore a cuore fermo in Sicilia

Eseguito con successo per la prima volta in Sicilia un trapianto cardiaco da un donatore a cuore fermo. Si tratta di un trapianto Dcd controlled (Donation after Circulatory Death): una procedura attualmente attiva in Italia solo in pochi centri altamente specializzati. Il donatore - ricoverato presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, diretto da Vincenzo Mazzarese - si trovava in una condizione clinica di lesione cerebrale irreversibile.

In conformità con i protocolli previsti per questo tipo di donazione, il paziente è stato sottoposto a circolazione extracorporea (Ecmo) presso Ismett, prima del prelievo degli organi. Il trapianto di cuore da donatore a cuore fermo è una delle procedure più complesse e delicate in ambito trapiantologico. L’arresto cardiaco comporta un periodo di ischemia, durante il quale il cuore non riceve ossigeno, aumentando il rischio di danni irreversibili. L’utilizzo dell’Ecmo in fase di prelievo è quindi cruciale, ma richiede competenze avanzate, una perfetta sincronizzazione tra le èquipe e una gestione clinica estremamente sofisticata.