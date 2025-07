La bimba di 11 anni morta a Palermo: dubbi sulla presenza in casa della madre e del compagno

A undici anni è stata strappata alla vita in un maledetto sabato sera d'estate. Una morte ancora avvolta dal mistero sulla quale è stata aperta un'inchiesta. La fine della piccola Maria Ciro, da tempo malata di epilessia e di una grave forma di encefalopatia che le impediva i movimenti costringendola a letto, è al centro delle indagini della squadra mobile e dei magistrati della procura, che hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

La salma della piccola, con segni di traumi sul collo e con tracce di benzina sugli abiti che in un primo momento hanno lasciato spazio alla pista di una morte violenta e di una storia di sevizie, si trova all'Istituto di Medina legale del Policlinico in attesa degli esami scientifici. Al momento, però, sembra esclusa l'ipotesi dell’omicidio, tanto che i magistrati hanno aperto un fascicolo di atti non costituenti reato. La madre, una donna di 31 anni che ha altri quattro figli affidati in fretta e furia ieri mattina a una casa famiglia su interessamento del Comune e del tribunale per i minorenni, ha raccontato di avere provato con alcune manovre a salvare la bimba in preda a una crisi nella abitazione di via Tiro a Segno, una modesto alloggio al primo piano di una bassa palazzina che si trova all'angolo con fondo Alfano, in una fetta di città alle prese con profondo disagio economico e sociale.