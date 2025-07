La bimba di 11 anni morta a Palermo, l'autopsia non prima di giovedì

L'autopsia sul corpo della piccola Maria verrà eseguita non prima di giovedì. La Procura deve ancora conferire l'incarico per l'esame autoptico che verrà effettuato alla Medicina legale del Policlinico.

Come atto dovuto, dalla Procura dovrebbero partire gli avvisi di garanzia: un passaggio necessario per poter procedere all'esame e consentire alle parti di nominare dei consulenti per gli accertamenti irripetibili

Gli investigatori della squadra mobile si stanno concentrando sul perché all’interno dell’abitazione di via Tiro a Segno ci fosse della benzina e sulla presenza o meno in casa della madre della piccola Maria e del suo nuovo compagno. In attesa dell’autopsia sul corpo della bimba di 11 anni, le indagini proseguono a ritmo serrato: l’esame autoptico servirà per comprendere se i segni sul collo della piccola siano compatibili con eventuali violenze o rappresentino un maldestro e disperato tentativo di soccorrere la bambina, che nella notte di sabato avrebbe ingerito della benzina, forse a causa di un pericoloso gioco con il fratellino. La bimba soffriva di crisi epilettiche ed era affetta da una encefalite che l’aveva costretta a letto.