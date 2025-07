La bimba di 11 anni morta a Palermo, dopo il dramma la scure dei pm: gli altri piccoli tolti alla famiglia

«Alcune famiglie non hanno neanche i soldi per comprare una bombola del gas...». L’allarme arriva dalla Missione Speranza e carità, termometro preciso del momento e delle involuzioni socioeconomiche del centro storico e dei quartiere di Brancaccio e Sperone. Dove sempre più nuclei familiari - ma non solo - si ritrovano in grosse difficoltà, alimentando quelle sacche di disagio e degrado destinate a esplodere come vere e proprie bombe a mano. E a poco sembrano servire i tempestivi interventi degli assistenti sociali e dell’intera rete comunale, spesso un passo indietro di fronte a dati e numeri che negli ultimi anni cristallizzano un’impennata di povertà da far rabbrividire.

Gli operatori dell’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Mimma Calabrò, sono pronti e attivi, così come hanno dimostrato sabato notte, quando si sono precipitati in via Tiro a Segno per prendere in consegna i quattro fratellini di Maria Ciro, ma il fenomeno «è troppo esteso per essere combattuto con ciò che abbiamo a disposizione in questo momento», dicono dalla Cittadella del povero, fondata e voluta da Biagio Conte. «Purtroppo vediamo costantemente aumentare il numero di persone e famiglie che bussano alla nostra porta: chi perché non ha come poter pagare una bolletta o la spesa o, più semplicemente, per una bombola del gas. Sinceramente siamo un po’ scoraggiati al momento».