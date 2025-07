I sequestri a Palermo portano a un giro di sigarette di contrabbando da 120 milioni di euro: smantellate due fabbriche

Nello stabilimento, strutturato su due piani (di cui uno seminterrato) e insistente su un’area di oltre 3 mila metri quadri, sono stati trovati 45 bancali di sigarette per un peso complessivo di circa 13 tonnellate, 165 sacche contenenti tabacco triturato, 134 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione (Marlboro, Chesterfield).

All’atto dell’accesso è stata rilevata la presenza di 10 persone di nazionalità ucraina e bulgara, alloggiate in stanze di fortuna ricavate nella struttura. Tutti sono stati denunciati per i reati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione marchi. Presso altro stabilimento (ad Andria), parte della stessa rete logistica, sono stati sequestrati ulteriori materiali per la produzione di tabacchi. I finanzieri sono giunti all’individuazione dei siti di fabbricazione risalendo l’intera filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette effettuati nei mesi scorsi sul territorio di Palermo. Particolarmente complessa si è rivelata la localizzazione degli stabilimenti, a causa delle rigorose precauzioni messe in atto dai trasportatori per nascondere i luoghi di produzione.