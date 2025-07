Cani bagnini, 3 persone salvate a Balestrate

Sono tre le persone salvate domenica 27 luglio dai cani bagnini della Scuola italiana cani salvataggio in Sicilia.

Due interventi sono stati necessari nella località di Balestrate in provincia di Palermo, dove i cani hanno messo in salvo tre persone.

La postazione di sicurezza, attivata in collaborazione con i bagnini della Urepa, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto e del Comune di Balestrate, era stata posizionata in un tratto di spiaggia soggetto alla formazione di buche. Ciò ha determinato numerosi interventi di supporto a bagnanti in difficoltà, culminati nel pomeriggio con il salvataggio di un nonno, G.S., di 60 anni e suo nipote F.G. Erano in mare assieme quando sono stati trascinati a largo dalla forte corrente, impossibilitati a tornare verso riva.

Prontamente raggiunti da Nala e Baloo e dai loro conduttori, due giovani Unità Cinofile SICS operative in Sicilia, sono stati trainati contro corrente in sicurezza grazie anche alle potenti zampe dei cani da salvataggio.