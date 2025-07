A19, in arrivo nuove restrizioni della carreggiata in direzione Catania

A partire dalle ore 19:00 di mercoledì 30 luglio e fino al 9 agosto, sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" verrà eseguita una riduzione della carreggiata in direzione Catania del viadotto Vetri (dal km 153 al km 154,750) mediante la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. Saranno in vigore, altresì, il limite massimo di velocità di 60Km/h ed il divieto di sorpasso. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento si rende necessario per eseguire, in sicurezza, prove di laboratorio e indagini strutturali propedeutiche alla progettazione lungo il tratto interessato da limitazioni.