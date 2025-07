Vestiti intrisi di benzina e segni sul corpo, bimba di 11 anni muore a Palermo: aperta un'inchiesta

In aggiornamento

La Procura ha aperto un'indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una bimba di 11 anni. I familiari l’hanno portata all’ospedale Buccheri La Ferla: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo.

Non è ancora chiaro se sia arrivata già senza vita o se sia morta al nosocomio. I magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sono stati sentiti i genitori.

Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Palermo.

La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia. Secondo quanto si apprende, in passato era stata ricoverata all’ospedale dei Bambini più volte perché soffriva di crisi epilettiche resistenti ai farmaci.

La piccola aveva segni sul collo e gli abiti intrisi di benzina. Ma allo stato, sembra esclusa l'ipotesi dell’omicidio, tanto che la Procura ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato. La madre, una donna di 31 anni che ha altri 4 figli, tutti minorenni, e il nuovo compagno, che ieri non era in casa, sono stati interrogati dalla polizia.