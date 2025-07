Palermo, gli istituti privati ai raggi X: qualifica della parità a rischio

Non si placa la stretta del governo regionale contro i diplomi facili. Anche in questi giorni, infatti, proseguono le ispezioni negli istituti paritari privati pure nel capoluogo. Ed è un'estate caldissima per diversi di loro su cui incombe l'ombra di una parola che, per la categoria, fa paura: la revoca della parità.

Secondo dati forniti dall'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, dall’1 gennaio dello scorso anno al 23 luglio di quest'anno, la parità è stata revocata a 37 corsi di studio in 18 istituti paritari in Sicilia, di cui 5 in città e provincia, per un totale di 12 corsi. La maggior parte di loro ha presentato ricorso al Tar del Lazio.

Il tutto giunge in seguito ad una circolare, emanata dallo stesso assessorato, che contiene indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico in corso e anche per il 2026.

