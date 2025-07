Sicilia nella morsa nel fuoco: Zingaro in fiamme, diga Poma accerchiata dai roghi

Il vento, il caldo, ma soprattutto la mano dell’uomo, ed ecco il risultato, l’ennesima giornata di passione sul fronte incendi, a cominciare dal Trapanese, dove ieri un inferno di fuoco, partito dalle curve di Biro, ha raggiunto in pochi minuti le frazioni di Purgatorio a Custonaci e Castelluzzo e San Vito Lo Capo, mettendo in serio pericolo abitanti, turisti, animali, mezzi e case.

A Castelluzzo in tanti in preda al panico hanno lasciato le loro case. I forestali hanno salvato un ultracentenario che vagava confuso tra il fumo proveniente dalla montagna e un ragazzo che era uscito per tentare di salvare il bestiame. Sul posto anche vigili del fuoco e protezione civile con i pochi mezzi a disposizione. A dare manforte agli uomini a terra, per tutto il giorno, solo un elicottero Falco, con un canadair arrivato nel tardo pomeriggio e subito dirottato sullo Zingaro, dove nel frattempo era arrivato l’incendio, propagatosi anche nella riserva di Cofano.