Palermo, un hotel sequestrato alla mafia affidato alla società del nipote di Giovanni Brusca

Un albergo nel centro di Palermo sequestrato alla mafia nel 2021 è stato affidato in gestione alla società di Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca: lo riferisce Fanpage.it sul suo format di approfondimento 'Confidential'. A confermare la vicenda è stata la stessa Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) precisando che la struttura alberghiera di Piazza Politeama «è gestita dalla Cribea Srl, società non destinataria di misure di prevenzione».

Secondo la ricostruzione della testata giornalistica online, nel 2020 l’Hotel Garibaldi è diventato patrimonio dell’Agenzia per i Beni Confiscati e un anno dopo, nel 2021, la gestione dell’hotel è stata affidata dal Tribunale di Palermo alla Cribea Srl, società fondata da Giorgio Cristiano nel 2018.