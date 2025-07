Mondello, balneazione nuovamente consentita nella spiaggia libera: revocato il divieto

Buone notizie per bagnanti e residenti: torna regolarmente balneabile il mare di Mondello. Dopo i controlli effettuati nelle scorse ore, l’Asp ha comunicato il rientro nella norma dei parametri delle acque nella zona della nota località balneare palermitana. A darne notizia è l’assessore comunale all’Igiene e alla salute pubblica, Fabrizio Ferrandelli, che ha dichiarato: «Stamane abbiamo avuto comunicazione dall’ASP circa il rientro nella norma dei parametri in zona località Mondello, per cui con il sindaco Lagalla abbiamo appena emesso un’ordinanza di revoca del divieto di balneazione dell’ordinanza 133 dei giorni scorsi».

La revoca arriva dopo alcuni giorni di divieto scattato a seguito del superamento dei limiti previsti dalla normativa. Ora, con l’acqua tornata entro i valori regolari, i cittadini potranno nuovamente usufruire del litorale in sicurezza. L’ordinanza è già esecutiva e sarà affissa anche presso gli accessi alla spiaggia.