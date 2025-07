La Sicilia brucia, il comandante dei vigili del fuoco: «Effettuati 3 mila interventi in una settimana»

«Questa settimana la Sicilia è stata interessata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, caratterizzate da temperature estremamente elevate, forti venti e bollettini meteo che hanno evidenziato un’elevata suscettibilità all’innesco e alla propagazione di incendi boschivi e di vegetazione. Tali fattori hanno determinato un significativo incremento degli interventi per incendi su tutto il territorio regionale, con circa 2.000 ettari di boschi e vegetazione andati in fumo e circa 3.000 interventi effettuati dal 21 luglio a oggi». Lo dice il comandante regionale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo.

«Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la direzione regionale Sicilia, ha risposto a questa emergenza potenziando il dispositivo di soccorso con un impiego straordinario di uomini e mezzi, operativi ininterrottamente sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Importante è stato anche l’impiego dei mezzi aerei, coordinati dai nostri direttori delle operazioni di spegnimento, in stretta collaborazione con il corpo forestale della regione siciliana - aggiunge Carrolo - e fondamentale si è rivelato il costante coordinamento garantito dalla direzione regionale con i Comandi provinciali, in sinergia con il corpo forestale della Regione Siciliana e il dipartimento regionale di protezione civile. Tale collaborazione è strategica per garantire una risposta efficace e tempestiva al moltiplicarsi degli eventi critici, anche attraverso lo spostamento di risorse da una provincia all’altra per supportare le aree maggiormente colpite».