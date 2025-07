Il prefetto Ignazio Portelli resterà commissario dello Stato per la Regione Siciliana per altri due anni. I giudici del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso del ministero dell’Interno contro la sentenza del Tar Lazio che aveva accolto in primo grado il ricorso del dirigente.

Il prefetto è stato collocato in pensione, con provvedimento del luglio 2024 per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo gennaio 2025. La legge di Bilancio del 2025, approvata il 30 dicembre 2024, ha innalzato il limite d’età per il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici dipendenti da 65 anni a 67 anni.

Per questo motivo il prefetto Portelli, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha presentato ricorso e alla luce della nuova norma ha visto riconosciuto il diritto di restare in carica per altri due anni.