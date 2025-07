Turismo in Sicilia, Schifani: «Gli ultimi dati premiano il nostro impegno»

«I dati diffusi da Confimprese Sicilia e Federalberghi confermano il momento positivo del turismo nella nostra Isola: +2,4% di arrivi esteri rispetto al 2024 e Sicilia tra le mete più scelte dagli italiani. È un segnale forte, che premia la bellezza del nostro territorio, ma anche l’impegno del mio governo per rendere l’offerta turistica sempre più moderna, accogliente e competitiva». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«In quest’ottica - prosegue - si inserisce il bando da 135 milioni di euro che abbiamo lanciato per migliorare la qualità delle strutture ricettive e sostenere le imprese del settore. Un intervento concreto per alzare gli standard, attrarre turisti da nuovi mercati internazionali e garantire una crescita stabile e sostenibile. La Sicilia ha tutte le potenzialità per rafforzare il proprio ruolo nel turismo globale. Continueremo a lavorare con visione, puntando su qualità, innovazione e promozione mirata».