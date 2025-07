Primo grande weekend di partenze, la Palermo-Catania e la Palermo-Mazara tra i tratti a rischio congestione

È iniziato ufficialmente il primo grande esodo estivo sulle strade italiane. Anas (Gruppo FS Italiane), in vista dell’intensificarsi dei flussi di traffico, ha messo in campo un piano straordinario per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Con l’obiettivo di limitare al minimo i disagi per gli automobilisti, sono stati sospesi o chiusi 1.348 cantieri da oggi fino all’8 settembre, pari all’81% del totale. Già dal 1° luglio erano stati rimossi 98 cantieri inamovibili lungo 680 chilometri di rete stradale.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, nel periodo compreso tra oggi e il 31 agosto si registreranno oltre 273 milioni di spostamenti di veicoli. Solo in questo primo fine settimana di partenze sono attesi 13 milioni e 247mila movimenti.

«Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e sicura per tutti – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas – grazie al nostro piano esodo, abbiamo attivato 2.500 addetti su tutto il territorio nazionale. Le nostre squadre sono operative h24, in stretto coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e delle Forze dell’Ordine. A chi si mette in viaggio vogliamo assicurare vacanze serene, ricordando a tutti che “quando sei alla guida, tutto può aspettare”».