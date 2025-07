Palermo, tre macchine in fiamme in via Autonomia Siciliana: il fumo invade l'intera zona

Alle 15.30 circa, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta a Palermo all'incrocio tra via Autonomia Siciliana e via Salvatore Puglisi per l'incendio di una autovettura. I mezzi coinvolti sono stati 3. I pompieri hanno terminato lo operazioni di spegnimento. Le cause sono in fase di accertamento. L'incendio ha rischiato di estendersi: nelle vicinanze c'erano delle sterpaglie e della vegetazione incolta, ma le fiamme sono state spente prima che il rogo potesse allargarsi. La colonna di fumo nero ha invaso l'intero quartiere

Le fiamme sono state riprese da alcuni passanti che hanno inviato il video all'associazione Filiis Palermo, che lo ha poi postato sul proprio profilo Instagram. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno subito chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Il video dell'associazione Filiis Palermo