Notte d'incendi tra Partinico, Altofonte e Pioppo: fiamme attorno al lago Poma

Da ieri pomeriggio è in corso un incendio di vegetazione attorno al lago Poma, a Partinico, nel Palermitano. I vigili del fuoco e i forestali, che hanno lavorato tutta la notte, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. In nottata fiamme anche a Marineo a Belmonte Mezzagno (tra le vie Toscana e Montagnoli); ad Altofonte (in via Ferrovia Est) e a Pioppo, frazione di Monreale, vicino alla scuola.

Altri incendi si sono registrati a Roccapalumba e Contessa Entellina. Per oggi la protezione civile ha lanciato un bollettino di allerta rossa per le province di Palermo e Trapani, arancione per il resto dell’Isola.