L'anziano morto al Civico nel reparto infestato da formiche: tutti assolti

Il giudice Marina Minasola del tribunale di Palermo ha assolto i medici del reparto di pneumologia dell’ospedale Civico del capoluogo siciliano, imputati nel processo per la morte di un paziente, avvenuta nel 2017, dopo il ricovero nel reparto infestato da formiche. Il processo si è svolto davanti alla quinta sezione penale.

Gli assolti sono Giuseppe Madonia, Francesco Norrito, Marinella Alessi, Renato Fumagalli, Provvidenza D’Accardi, Maria Emanuele, Alberto Maringhini e Angelo Giuseppe Arena, difesi dagli

avvocati Giuseppe Di Cesare e Fernanda Bono, Giuseppe Seminara, Salvino e Giada Caputo, Giovanni Di Benedetto e Carlo La Rosa.

La procura aveva aperto un’inchiesta sulla denuncia dei familiari di Vincenzo Oliveri, 70 anni, che per quasi due mesi era rimasto ricoverato in Pneumologia. E con lo smartphone, sostengono i parenti del paziente deceduto, Oliveri ha documentato l’assalto delle formiche in corsia, i sanitari rotti nei bagni, le porte danneggiate. Le sue segnalazioni hanno portato a un blitz dei carabinieri del Nas. Dopo tre settimane dalle dimissioni dal nosocomio, Oliveri è morto nel reparto di Rianimazione di un altro ospedale, il Cervello, dove è arrivato in ambulanza in condizioni disperate.