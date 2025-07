Incendi a Palermo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Temperature record e decine di roghi oggi in Sicilia. Solo nelle province di Palermo e Trapani, dove si sono superati i 40 gradi, ci sono state decine di interventi (una cinquantina nel Palermitano). I vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile sono intervenuti a Santa Caterina Gela, Monreale, Trabia, Bolognetta, Trappeto e Partinico.

In particolare, il solo comune di Partinico è stato interessato da 7 roghi, due dei quali hanno lambito abitazioni e terreni. In contrada Monacelli sono state evacuate in via precauzionale una decina di case con 30 persone, mentre in contrada Sant'Anna ne sono state evacuate 4. Nel partinicese sono stati impegnati un canadair e un elicottero a supporto. Durante le operazioni, un vigile del fuoco è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale.

In queste ore le squadre antincendio sono impegnate a Camporeale, Piana degli Albanesi e Belmonte Mezzagno. Moltissimi roghi sono dolosi perché sono stati trovati inneschi da punti diversi.