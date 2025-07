Da Cinisi a San Giuseppe Jato, raffica di controlli dei carabinieri

Carini

Durante un servizio serale a Carini, i Carabinieri hanno fermato un 18enne alla guida di un motociclo. Insospettiti dal suo comportamento, hanno scoperto sotto la sella un kit di soccorso e un localizzatore rubati da uno scooter Honda SH300. Il giovane è stato denunciato per ricettazione.

Nel corso di altri controlli estivi a Carini e nelle zone limitrofe, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre persone per possesso di hashish. Altri tre soggetti, di età compresa tra 18 e 28 anni, sono stati denunciati per ubriachezza, imbrattamento, rifiuto di fornire le generalità e ricettazione.

Cinisi

A Magaggiari, due giovani di 27 e 28 anni sono stati denunciati dai Carabinieri. Il primo per ubriachezza e deturpamento di cose altrui, dopo aver rovesciato bidoni della spazzatura in strada. Il secondo ha rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato denunciato per tale motivo.

San Giuseppe Jato

I carabinieri di San Giuseppe Jato, unitamente ai colleghi di San Cipirello e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno denunciato 5 persone di età compresa tra i 18 e i 57 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, guida senza patente (recidiva) ed evasione segnalando alla Prefettura di Palermo quali assuntori di sostanza stupefacente 7 persone di età compresa tra i 20 ed i 45 anni trovati in possesso di modica quantità di hashish e marijuana.