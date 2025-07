Automobilisti rapinati a Palermo per i Rolex, scattano tre arresti

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza, emessa dal gip di Palermo, con cui è stata applicata la custodia in carcere nei confronti di D.F., 36 anni, e Z.G.B., di 34; domiciliari per M.G., 39 anni. Tutti sono accusati di rapine pluriaggravate, due commesse a settembre e ottobre del 2023 in strada per impossessarsi di orologi Rolex indossati da automobilisti.

Nel corso degli arresti ci sono stati momenti di tensione con alcuni residenti. Uno dei tre presunti rapinatori si è scagliato contro l’auto della polizia, danneggiandola.