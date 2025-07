Arenella, bibite e hashish in spiaggia: denunciato un 45enne

In Piazza Tonnara, vicino alla spiaggia dell’Arenella, i Carabinieri hanno denunciato un 45enne già noto alle forze dell’ordine per spaccio e commercio abusivo. L’uomo, che era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, aveva allestito un minimarket senza autorizzazioni, dove avrebbe venduto anche droga.

Per ripararsi dai raggi del sole aveva allestito un piccolo minimarket con tanto di frigorifero, tavoli, sedie e montato due gazebo su un'area pubblica. Durante le verifiche da parte della polizia locale, che hanno fatto emergere la totale assenza di qualsiasi autorizzazione prevista per questo tipo di commercio, il nervosismo dell’indagato ha fatto insospettire i carabinieri che all’interno del frigo hanno rinvenuto circa 45 grammi di hashish suddivisi in 40 dosi abilmente occultate tra le bevande presenti all’interno dell’elettrodomestico.

All’indagato oltre le denunce, sono state inflitte sanzioni amministrative per un ammontare di 3.000 euro e contestualmente sono stati sequestrati sia i gazebo che le 500 bottiglie e lattine contenenti bevande di vario tipo.