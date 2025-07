Vucciria, raffica di controlli: 146 persone identificate e sequestri per vendita abusiva di alcol

Proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine nell’ambito del piano di sicurezza “Alto Impatto”. Nelle ultime ore, l’area della Vucciria e le zone limitrofe della movida palermitana sono state presidiate da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale con l’obiettivo di contrastare illegalità e degrado urbano.

Durante l’operazione sono state identificate 146 persone, 30 delle quali con precedenti di polizia. Diverse anche le verifiche su veicoli, che hanno portato a contestazioni per violazioni al Codice della Strada. In particolare, un’auto è stata sanzionata per circolazione in zona pedonale.

Sul fronte delle attività commerciali, sono stati effettuati controlli amministrativi mirati. In Piazza Sant’Anna, una bancarella ambulante che vendeva e somministrava bevande alcoliche è risultata completamente priva di autorizzazioni: per questo è scattato il sequestro amministrativo della struttura e delle bottiglie, con la relativa contestazione delle sanzioni previste.

Accertamenti in corso anche in un locale della zona per verificare l’eventuale occupazione abusiva di suolo pubblico e la mancanza della perizia fonometrica.