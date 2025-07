Palermo, la guerriglia urbana delle vampe: un quattordicenne in comunità

La polizia ha eseguito a Palermo un’ordinanza di custodia cautelare di collocamento in comunità per 14enne accusato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il minorenne avrebbe preso parte ai disordini e alle violenze nei giorni a ridosso della festività di San Giuseppe quando nel capoluogo, secondo una tradizione popolare, si organizzano le cosiddette 'vampè, cataste di legna che vengono bruciate in strada e nelle piazze. Roghi che vengono spenti dai vigili del fuoco, scortati dalle forze dell’ordine, che vengono aggrediti con lanci di pietre e bottiglie.

Le indagini della polizia hanno permesso di risalire al 14enne che sarebbe uno dei partecipanti ai tafferugli. Nei confronti degli altri ragazzini di età inferiore a 14 anni, e quindi non imputabili, la procuratrice per i minorenni, Claudio Caramanna, ha disposto l’applicazione di «misure rieducative finalizzate alla partecipazione a progetti pedagogici con finalità riabilitativa e riparativa sotto la

direzione e il controllo dei servizi sociali», mentre gli "esercenti la responsabilità genitoriale sono stati indagati in stato di libertà per abbandono di minorenni»