Ustica, pesca di frodo nell’area protetta: denunciati due palermitani. Reimmessi in mare 1600 ricci

I Carabinieri della Stazione di Ustica, con il supporto della Capitaneria di Porto, hanno denunciato in stato di libertà due uomini palermitani di 48 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine, per pesca illegale in area marina protetta e navigazione oltre i limiti consentiti con unità da diporto.

L’operazione è scattata nel cuore della notte nella zona “A” dell’Area Marina Protetta di Ustica, precisamente in località Cala Sidoti, dove i militari hanno attivato un servizio di osservazione congiunto via terra e via mare. Fondamentale si è rivelato l’utilizzo del battello pneumatico ad alta tecnologia CC 75-02, recentemente assegnato al presidio locale.

Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno individuato un’imbarcazione sospetta di circa cinque metri, con due motori da 25 cavalli, in prossimità della quale era visibile una boa con luce led intermittente, segnale inequivocabile della presenza di subacquei in attività.