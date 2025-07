Trappeto, trovato morto il turista polacco: era disperso da ieri nel mare di Ciammarita

È stato trovato il corpo del turista polacco di 33 anni disperso da ieri nel mare di Ciammarita a Trappeto. Il giovane era entrato in mare con alcuni amici ma non era tornato a riva. Il corpo è stato recuperato da militari della capitaneria di porto.

Il medico legale eseguirà l’ispezione cadaverica e il pm di turno valuterà se eseguire o meno l'autopsia.

Stamattina erano riprese le ricerche di vigili del fuoco e capitaneria di porto nel mare di Ciammarita a Trappeto.

Ieri a lanciare l’allarme erano stati amici e familiari che lo avrebbero visto in difficoltà.

Nelle ricerche sono stati utilizzati elicotteri, droni e mezzi subacquei.

Il cordoglio del sindaco di Trappeto

«Esprimo il mio profondo dispiacere nell’apprendere la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giovane che era scomparso nelle acque della Ciammarita. Voglio anche ringraziare le forze di soccorso e salvataggio che non si sono risparmiate un attimo nella ricerca, con grande professionalità e dedizione. L’Amministrazione e la città sono molto scosse per il tragico accaduto e si stringono intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze». Il sindaco di Trappeto Santo Consentino ha espresso il suo cordoglio, quello dell’Amministrazione comunale e di tutta la città per il ritrovamento del corpo senza vita del giovane scomparso ieri in mare.