Dopo la pubblicazione dell’avviso della Protezione civile regionale, inerente ai rischi di incendi e ondate di calore, con la previsione di temperature massime percepite di 41 gradi centigradi per la giornata di domani, è stata emanata una nuova ordinanza sindacale che impone lo stop alle carrozze trainate da cavalli anche per venerdì 25 luglio. E' quanto si legge in una nota del Comune di Palermo.